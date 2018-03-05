video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن الغربية يتفقد طلبات الحج والعمرة لعام 2018

الإثنين، 05 مارس 2018 11:28 م
صور.. مدير أمن الغربية يتفقد طلبات الحج والعمرة لعام 2018 محرر اليوم السابع مع مدير الأمن





الغربية - احمد زيادة
إضافة تعليق

قام اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة بسيون، والتقى بالمواطنين وتفقد طلبات الحج والعمرة لهذا العام.
 
كما تفقد مركز شرطة بسيون وراجع خطة تأمين المركز ونبه على القوات بواجباتها المنوطة بها.
 
 
كما شدد مدير أمن الغربية، على حسن معاملة المواطنين، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.
 
 
مأمور مركز بسيون وأحد الحضور
مأمور مركز بسيون وأحد الحضور

محرر اليوم السابع مع مدير الأمن
محرر اليوم السابع مع مدير الأمن

مدير الأمن مع الحضور
مدير الأمن مع الحضور

مدير الغربية مع مأمور مركز بسيون وبعض الحضور
مدير الغربية مع مأمور مركز بسيون وبعض الحضور

مدير أمن الغربية مع المواطنين
مدير أمن الغربية مع المواطنين

مدير أمن الغربية يداعب طفل من الحضور
مدير أمن الغربية يداعب طفل من الحضور
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات وشهداء الجيش والشرطة

محافظ الغربية يبحث خطة مشروعات الطرق بإستثمارات 42 مليون 383 ألف جنيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

عاجل

الغربيه

محافظة الغربية




لا تفوتك
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة