صور.. مدير أمن الغربية يتفقد طلبات الحج والعمرة لعام 2018

صور.. مدير أمن الغربية يتفقد طلبات الحج والعمرة لعام 2018الإثنين، 05 مارس 2018 11:28 م
محرر اليوم السابع مع مدير الأمن
الغربية - احمد زيادة
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قام اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة بسيون، والتقى بالمواطنين وتفقد طلبات الحج والعمرة لهذا العام.
كما تفقد مركز شرطة بسيون وراجع خطة تأمين المركز ونبه على القوات بواجباتها المنوطة بها.
كما شدد مدير أمن الغربية، على حسن معاملة المواطنين، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.
مأمور مركز بسيون وأحد الحضور
محرر اليوم السابع مع مدير الأمن
مدير الأمن مع الحضور
مدير الغربية مع مأمور مركز بسيون وبعض الحضور
مدير أمن الغربية مع المواطنين
مدير أمن الغربية يداعب طفل من الحضور
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