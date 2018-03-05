صور.. مدير أمن الغربية يتفقد طلبات الحج والعمرة لعام 2018

كما تفقد مركز شرطة بسيون وراجع خطة تأمين المركز ونبه على القوات بواجباتها المنوطة بها.

كما شدد مدير أمن الغربية، على حسن معاملة المواطنين، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.