صور.. محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات وشهداء الجيش والشرطة

كرم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الأمهات المثاليات وشهداء الجيش والشرطة بقرية ميت يزيد مركز السنطة فى حفل كبير أقيم بالقرية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم ألقى محافظ الغربية كلمة أكد فيها على أهمية الأم فهى التى تعطى لكل الأجيال المعنى الحقيقى للتضحية وهى الداعم الأساسى فى عملية التنمية ومحاربة الإرهاب، وأن المرأة المصرية هى نصف المجتمع وشريك أساسى فى عملية التنمية والبناء

وأكد المحافظ الغربية، أن هناك تحديات كثيرة تواجه مصر فى الداخل والخارج ويجب علينا أن نكون يداً واحدة فى مواجهتها، مشددا على عدم الإصغاء للحملات الإعلامية المغرضة والهدامة والتى تحاول بث روح اليأس والفرقة بين أبناء المجتمع.

وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهما الشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسىى قادرون بإذن الله على دحر قوى الشر والإرهاب، وأن هناك تنمية حقيقة لايمكن إنكارها ولاينكرها إلا كل جاحد، وهناك يد تبنى ويد تحمل السلاح، مطالبا ببذل مزيد من العمل والإنتاج لمواجهة التحديات التى تمر بها البلاد

واضاف "صقر" أنه خلال العامين الماضيين حققت محافظة الغربية الكثير من الإنجازات فى مختلف القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين فى حياتهم اليومية من أبرزها افتتاح مستشفى سمنود المركزى بإمكانيات طبية على أعلى مستوى ووضع حجر الأساس لمستشفى طنطا العام الجديد بتكلفة تتعدى مليار جنيه، بالإضافة إلى إعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لتطوير وتزويد مستشفى السنطة بأحدث الإمكانيات الطبية لخدمة الأهالى كإضافة جديدة إلى ما تقدمه المستشفيات القائمة على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خدمات طبية وعلاجية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى ماتم تحقيقه فى مجال الصرف الصحى والرصف، لافتا إلى أن ما تم إنجازه فى مشروعات الصرف الصحى على مستوى المحافظة خلال الثلاث سنوات الأخيرة لم يكن ليتحقق خلال ثلاثين عام.

وأشار إلى كثير من الإنجازات التى تحققت أيضاً فى مجالات التعليم ورصف الطرق والنقل والتموين والشئون الإجتماعية والتوسع فى مجال توزيع السلع الغذائية على مستوى قرى المحافظة لتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصة محدودى الدخل.

وفى نهاية الحفل حث محافظ الغربية جميع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، وأن لهم مطلق الحرية فى الاختيار دون أى توجيه لهم للمشاركة الفاعلة فى صنع مستقبل مصر القادم .

كما عقد محافظ الغربية اجتماعاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة لمناقشة كيفية تعزيز الموارد المالية لموازنة المحافظة حيث تم مناقشة كيفية تحصيل الضرائب العقارية على قاعات الأفراح والملاهى الموجودة على مستوى المحافظة، وأصدرتوجيهاته لرؤساء مجالس المدن والأحياء بعمل حصر لجميع المنشآت المخالفة.

وخلال الاجتماع قرر محافظ الغربية فرض غرامة مالية تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه كحد أقصى على أصحاب المحلات الذين لم يلتزموا بوضع سلات للقمامة أمام محلاتهم، كما شدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد أى تعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد وسرعة تطهير الترع والمصارف وإزالة مخلفات التطهير خارج المدينة حفاظاً على حرمة الطريق.