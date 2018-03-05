video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات وشهداء الجيش والشرطة

الإثنين، 05 مارس 2018 11:06 م
صور.. محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات وشهداء الجيش والشرطة جانب من المؤتمر





الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

كرم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الأمهات المثاليات وشهداء الجيش والشرطة بقرية ميت يزيد مركز السنطة فى حفل كبير أقيم بالقرية.

 بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم ألقى محافظ الغربية كلمة أكد فيها على أهمية الأم فهى التى تعطى لكل الأجيال المعنى الحقيقى للتضحية وهى الداعم الأساسى فى عملية التنمية ومحاربة الإرهاب، وأن المرأة المصرية هى نصف المجتمع وشريك أساسى فى عملية التنمية والبناء

 وأكد المحافظ الغربية، أن هناك تحديات كثيرة تواجه مصر فى الداخل والخارج ويجب علينا أن نكون يداً واحدة فى مواجهتها، مشددا على عدم الإصغاء للحملات الإعلامية المغرضة والهدامة والتى تحاول بث روح اليأس والفرقة بين أبناء المجتمع.

وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهما الشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسىى قادرون بإذن الله على دحر قوى الشر والإرهاب، وأن هناك تنمية حقيقة لايمكن إنكارها ولاينكرها إلا كل جاحد، وهناك يد تبنى ويد تحمل السلاح، مطالبا ببذل مزيد من العمل والإنتاج لمواجهة التحديات التى تمر بها البلاد

 واضاف "صقر" أنه خلال العامين الماضيين حققت محافظة الغربية الكثير من الإنجازات فى مختلف القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين فى حياتهم اليومية من أبرزها افتتاح مستشفى سمنود المركزى بإمكانيات طبية على أعلى مستوى ووضع حجر الأساس لمستشفى طنطا العام الجديد بتكلفة تتعدى مليار جنيه، بالإضافة إلى إعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لتطوير وتزويد مستشفى السنطة بأحدث الإمكانيات الطبية لخدمة الأهالى كإضافة جديدة إلى ما تقدمه المستشفيات القائمة على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خدمات طبية وعلاجية لأبناء المحافظة،  بالإضافة إلى ماتم تحقيقه فى مجال الصرف الصحى والرصف، لافتا إلى أن ما تم إنجازه فى مشروعات الصرف الصحى على مستوى المحافظة خلال الثلاث سنوات الأخيرة لم يكن ليتحقق خلال ثلاثين عام.

 وأشار إلى كثير من الإنجازات التى تحققت أيضاً فى مجالات التعليم ورصف الطرق والنقل والتموين والشئون الإجتماعية والتوسع فى مجال توزيع السلع الغذائية على مستوى قرى المحافظة لتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصة محدودى الدخل.

وفى نهاية الحفل حث محافظ الغربية جميع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، وأن لهم مطلق الحرية فى الاختيار دون أى توجيه لهم للمشاركة الفاعلة فى صنع مستقبل مصر القادم .

كما عقد محافظ الغربية اجتماعاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة لمناقشة كيفية تعزيز الموارد المالية لموازنة المحافظة حيث تم مناقشة كيفية تحصيل الضرائب العقارية على قاعات الأفراح والملاهى الموجودة على مستوى المحافظة، وأصدرتوجيهاته لرؤساء مجالس المدن والأحياء بعمل حصر لجميع المنشآت المخالفة.

وخلال الاجتماع قرر محافظ الغربية فرض غرامة مالية تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه كحد أقصى على أصحاب المحلات الذين لم يلتزموا بوضع سلات للقمامة أمام محلاتهم، كما شدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لرصد أى تعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد وسرعة تطهير الترع والمصارف وإزالة مخلفات التطهير خارج المدينة حفاظاً على حرمة الطريق.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الغربية يبحث خطة مشروعات الطرق بإستثمارات 42 مليون 383 ألف جنيه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربية

محافظ الغربية

تكريم اسر الشهداء

اسر المصابين




لا تفوتك
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة