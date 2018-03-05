صور.. مؤتمر دعم السيسى بالمعمورة: انتخابه استكمال لمسيرة الإنجازات







الإسكندرية جاكلين منير

نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، أمام البوابة الرئيسية للمعمورة شرقى الإسكندرية، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية، ومئات من مواطنى دائرة المنتزه أول وثان، وتضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ مصر و إنجازات الرئيس السيسى.

وقال الدكتور رجائى عزت، أمين حزب مستقبل وطن بالاسكندرية، إن الشعب المصرى يتضامن دائما فى الشدائد، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف الى دعم الرئيس و الحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإظهار مصر بصورة لائقة أمام العالم فى الانتخابات الرئاسية، مناشدا المرأة والشباب تكثيف جهود المشاركة.

وأكد أن الرئيس السيسى ينتخب زعيما للأمة و ليس مجرد رئيس، مستشهدا بأحوال البلاد قبل 30 يونيو من انقطاع الكهرباء وطوابير الخبز وخطر التقسيم و الضياع ، إلا أن الرئيس أنقذ البلاد و قام بإنجازات تصب فى مصلحة المواطن و تقدم خدمات يومية له من طرق و كبارى وأنفاق و مشروعات قناة السويس بالاضافة الى محاربة الارهاب فى سيناء.

و قال أشرف سردينة، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالاسكندرية، إن دعم الرئيس ليس لشخصه و لكن دعما لمصر، واستكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات، مطالبا بتكاتف الجميع فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الشيخ محمد أبو الخير، نيابة عن الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، أن انجازات الرئيس السيسى كفيلة ليصطف الشعب المصرى كله خلفه، فقد حمل رأسه على كفه وقائد القوات المسلحة فى الحرب ضد الارهاب ضد المتآمرين، مؤكدا أن مصر كلها على قلب رجل واحد.

و قال القس باخميوس، راعى كنيسة العذراء بحوض 10 بالمنتزه، إن البابا تواضروس الثانى علمنا أن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، لافتا إلى أن مصر هى الوطن الذى عاش عليه الانبياء و زارته العائلة المقدسة، و الذى نعيش على أراضيه و نقدم له كل الحب والتضحية، كما أنه الوطن الوحيد الذى لم يستطيع أحد تقسيمه بسبب وحدة الشعب التى هى سر قوته.