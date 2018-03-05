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الإثنين، 05 مارس 2018 05:44 م
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صور.. قافلة مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية المحاصرة

الإثنين، 05 مارس 2018 12:51 م
صور.. قافلة مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية المحاصرة سوريا - أرشيفية





(أ ف ب)
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دخلت قافلة مساعدات دولية، هى الأولى منذ بدء بدء التصعيد العسكرى قبل أسبوعين، ظهر الاثنين إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى سوريا.

وتتألف القافلة المشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السورى من 46 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية وتكفى لـ27500 ألف شخص فى معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق والمحاصر منذ العام 2013. وتتوجه القافلة إلى مدينة دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية.

من جانبه قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية على جبهات عديدة فى منطقة الغوطة الشرقية استمرت اليوم الاثنين بينما تقوم قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات داخل الجيب المحاصر الخاضع لسيطرة المعارضة، وأضاف المرصد أن ضربات وقصفا استهدف جبهات قرب بلدات حرستا وبيت سوى وحوش الأشعرى.

قافلة مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية
قافلة مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية

 

قافلة مساعدات إنسانية تدخل الغوطة
قافلة مساعدات إنسانية تدخل الغوطة

 

قافلة مساعدات تدخل للغوطة
قافلة مساعدات تدخل للغوطة

 

قافلة مساعدات
قافلة مساعدات

 

قافلة مساعدات إنسانية
قافلة مساعدات إنسانية

 


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