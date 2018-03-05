صور.. غلق السفارة الأمريكية فى أنقرة بعد تهديدات أمنية







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أغلقت الشرطة التركية، الطرق المؤدية إلى السفارة الأمريكية فى العاصمة التركية أنقرة، بعد بيان أكدت فيه السفارة الأمريكية إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور اليوم الإثنين بسبب تهديد أمنى على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.

وقالت السفارة إن خدمات مقابلات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، وأضافت أنها ستقوم بإعلان عودة الخدمات عندما تكون جاهزة لذلك.



غلق السفارة الأمريكية فى أنقرة



غلق السفارة الأمريكية فى تركيا