صور .. عمال شركات البترول بالسويس ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسى







السويس- سيد نون

نظم اليوم الإثنين عمال وقيادات شركات البترول بمحافظة السويس مؤتمرًا حاشدًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى انتخابات الرئاسة.

وشهد المؤتمر حضورًا كبيرًا من العاملين بالشركات البترولية بالمحافظة من بينهم المهندس محمد عليوة رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، والكيمائى نبيل فهمى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول والمهندس جود أحمد صادق رئيس مجلس إدارة شركة السويس لمشتقات الميثانول، وقيادات مديرية الأوقاف والكنيسة وممثلو حملنا كلنا معاك من أجل مصر ونواب السويس بالبرلمان.

وكرم قيادات الشركات البترولية أسر شهداء الشرطة والجيش بمحافظة السويس الذين استشهد أبناؤهم خلال دفاعهم عن أرض الوطن.

وأكدت نانسى نصير، نائبة السويس بالبرلمان وعضو ائتلاف دعم مصر، أننا اليوم موجودون من أجل التأكيد على تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعوة المواطنين للنزول إلى صناديق الانتخابات والادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم فى الانتخاب.



قيادات شركات السويس



جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر



موظفات يرفعن علم مصر



4- لافتات تاييد العمال