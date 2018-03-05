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صور.. جواتيمالا تتبع أمريكا وتسعى لنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس فى مايو

الإثنين، 05 مارس 2018 02:24 ص
صور.. جواتيمالا تتبع أمريكا وتسعى لنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس فى مايو رئيس جواتيمالا جيمى موراليس و نتنياهو





(رويترز)
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قال رئيس جواتيمالا جيمى موراليس، فى مؤتمر بواشنطن إن بلاده ستنقل سفارتها فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس فى مايو بعد يومين من قيام السفارة الأمريكية بنفس الخطوة.

وأضاف موراليس فى كلمة أمام مؤتمر السياسة السنوى للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أود أن أشكر الرئيس ترامب على قيادته الطريق . قراره الشجاع شجعنا على فعل ما هو صواب".

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جيمى موراليس يصافح نتنياهو
جيمى موراليس يصافح نتنياهو

 

لقاء نتنياهو ورئيس جواتمولا
لقاء نتنياهو ورئيس جواتمولا

 

نتنياهو ورئيس جواتمولا
نتنياهو ورئيس جواتمولا

 


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