video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. تأجيل محاكمة أحمد عز وعمرو عسل فى "تراخيص الحديد" لجلسة 8 مارس الجارى

الإثنين، 05 مارس 2018 12:07 م
صور.. تأجيل محاكمة أحمد عز وعمرو عسل فى "تراخيص الحديد" لجلسة 8 مارس الجارى محاكمة رجل الأعمال أحمد عز





كتبت ـ أمنية الموجى - تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى، قضية رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد"، إلى 8 مارس للمرفعة، وذلك بعد إنهاء إجراءات التصالح، وسداد عز مليار و700 مليون جنيه للتصالح مع الدولة. 
 
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية كل من المستشارين حسن أبو الوفا محمد، وعبد العزيز محمد حبيب، وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي. 
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (1)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (2)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (3)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (4)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (5)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (6)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (7)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (8)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (9)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (10)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (11)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (12)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (13)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (14)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (15)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (16)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (17)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (18)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (19)
 
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (20)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دفاع أحمد عز يطلب شهادة من لجنة استرداد الأموال لتقديمها أمام محاكم الجنايات تفيد تصالحه مقابل سداد مليار و700 مليون جنيه.. والجنايات تنظر قضية "تراخيص الحديد" فى 5 مارس و"أسهم الدخيلة" بجلسة 14 أبريل

اللجنة القومية لاسترداد الأموال تعلن التصالح مع أحمد عز مقابل 1.7مليار جنيه

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

احمد عز

تراخيص الحديد



لا تفوتك
استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة