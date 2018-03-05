صور.. تأجيل محاكمة أحمد عز وعمرو عسل فى "تراخيص الحديد" لجلسة 8 مارس الجارى

صور.. تأجيل محاكمة أحمد عز وعمرو عسل فى "تراخيص الحديد" لجلسة 8 مارس الجارىالإثنين، 05 مارس 2018 12:07 م
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز
كتبت ـ أمنية الموجى - تصوير أحمد معروف
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى، قضية رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد"، إلى 8 مارس للمرفعة، وذلك بعد إنهاء إجراءات التصالح، وسداد عز مليار و700 مليون جنيه للتصالح مع الدولة.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية كل من المستشارين حسن أبو الوفا محمد، وعبد العزيز محمد حبيب، وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
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