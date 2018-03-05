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صور.. انتشار الجيش اليمنى فى مدينة المخا بمحافظة تعز

الإثنين، 05 مارس 2018 07:02 م
صور.. انتشار الجيش اليمنى فى مدينة المخا بمحافظة تعز الجيش اليمنى





أ ف ب
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انتشرت قوات الجيش اليمنى فى مدينة المخا بمحافظة تعز، فيما قام بعض الجنود اليمنيين بحماية محطة توليد الكهرباء من مليشيات الحوثى المدعومة من إيران.

 وفى وقت سابق، أكد مصدر عسكرى فى الجيش اليمنى لوسائل إعلام عربية، أن الحوثيين يتكبدون يومياً مئات الخسائر فى مواقعهم وعلى جبهات القتال، خاصة بعد أن فشلت جميع حيلهم التى استخدموها وكُشفت من خلال الجيش الوطنى والتحالف.

كما صدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، فى وقت سابق، هجوماً لميليشيات الحوثى باتجاه مديرية  حيس فى جبهة الساحل الغربي، حيث سقط أكثر من 60 قتيلاً وجريحاً من الانقلابيين، وذلك بإسناد من طائرات التحالف، وفق مصادر عسكرية.

 

 

انتشار الجيش اليمنى فى مدينة المخا بمحافظة تعز
انتشار الجيش اليمنى فى مدينة المخا بمحافظة تعز

 

جانب من قوات الجيش اليمنى
جانب من قوات الجيش اليمنى

 

جنود الجيش اليمنى
جنود الجيش اليمنى

 

قوات الجيش اليمنى
قوات الجيش اليمنى

 

مدينة المخا فى اليمن
مدينة المخا فى اليمن

 


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