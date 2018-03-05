صور.. اليمنيون يفترشون الشوارع للحصول على أنبوبة البوتاجاز







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

اشتعلت فى الأونة الأخيرة أزمة أنابيب الغاز المنزلية فى اليمن، حيثُ لا يزال السكان يقضون أوقاتَهم فى الطوابير لتوفير ضروريات أساسية لبقائهم على قيد الحياة مثل أنابيب البوتجاز التى اختفت وأصبح حلم الحصول عليها صعب المنال، وتفاقمت أزمة غاز الطبخ مع أرتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه.

يذكر أن، قامت مليشيا الحوثى بقمع تظاهرة سلمية فى العاصمة اليمنية صنعاء، احتجاجا من قبل المواطنين للمطالبة بتوفير أسطونات الغاز المنزلى وخفض أسعارها التى تضاعفت بشكل جنونى فى السوق السوداء.

ونقلت قناة العربية الإخبارية أمس عن شهود عيان قولهم :" إن عناصر مسلحة من مليشيا الحوثى قامت بالاعتداء بالضرب العنيف على المحتجين وأطلقت الرصاص الحى عليهم وأمرت بفض الاحتجاج بالقوة".

أزمة الانابيب فى اليمن



استمرار ازمة الانابيب فى اليمن



الانابيب فى اليمن



اليمن تشهد أزمة فى انابيب البوتجاز



تفاقم ازمة الانابيب فى اليمن



تفاقم مشكلة الانابيب



جانب من ازمة الانابيب فى اليمن