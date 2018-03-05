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الإثنين، 05 مارس 2018 05:40 م
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صور.. اليمنيون يفترشون الشوارع للحصول على أنبوبة البوتاجاز

الإثنين، 05 مارس 2018 04:12 م
صور.. اليمنيون يفترشون الشوارع للحصول على أنبوبة البوتاجاز تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز فى اليمن





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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اشتعلت فى الأونة الأخيرة أزمة أنابيب الغاز المنزلية فى اليمن، حيثُ لا يزال السكان يقضون أوقاتَهم فى الطوابير لتوفير ضروريات أساسية لبقائهم على قيد الحياة مثل أنابيب البوتجاز التى اختفت وأصبح حلم الحصول عليها صعب المنال، وتفاقمت أزمة غاز الطبخ مع أرتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه.

يذكر أن، قامت مليشيا الحوثى بقمع تظاهرة سلمية فى العاصمة اليمنية صنعاء، احتجاجا من قبل المواطنين للمطالبة بتوفير أسطونات الغاز المنزلى وخفض أسعارها التى تضاعفت بشكل جنونى فى السوق السوداء.

ونقلت قناة العربية الإخبارية أمس عن شهود عيان قولهم :" إن عناصر مسلحة من مليشيا الحوثى قامت بالاعتداء بالضرب العنيف على المحتجين وأطلقت الرصاص الحى عليهم وأمرت بفض الاحتجاج بالقوة".

أزمة الانابيب فى اليمن

أزمة الانابيب فى اليمن

 

استمرار ازمة الانابيب فى اليمن
استمرار ازمة الانابيب فى اليمن

 

الانابيب فى اليمن
الانابيب فى اليمن

 

اليمن تشهد أزمة فى انابيب البوتجاز
اليمن تشهد أزمة فى انابيب البوتجاز

 

تفاقم ازمة الانابيب فى اليمن
تفاقم ازمة الانابيب فى اليمن

 

تفاقم مشكلة الانابيب
تفاقم مشكلة الانابيب

 

جانب من ازمة الانابيب فى اليمن
جانب من ازمة الانابيب فى اليمن

 

طوبير الانابيب الفارغة فى اليمن
طوبير الانابيب الفارغة فى اليمن

 

 


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تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز

أزمة أنابيب البوتاجاز

أنابيب البوتاجاز

اليمن



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