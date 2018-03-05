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صور.. "الفرنسية": تحالف اليمين فى مقدمة انتخابات إيطاليا التشريعية

الإثنين، 05 مارس 2018 01:31 ص
صور.. "الفرنسية": تحالف اليمين فى مقدمة انتخابات إيطاليا التشريعية سيلفيو برلوسكوني، زعيم حزب اليسار الإيطالي





(أ ف ب)
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أشار استطلاع الخروج من مكاتب الاقتراع إلى تقدم تحالف اليمين واليمين المتطرف فى الانتخابات التشريعية الإيطالية، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة، فى حين بات حزب الخمس نجوم الشعبوى أول أحزاب البلاد.

ووفق الاستطلاع الذى أجرته القناة العامة الإيطالية (رأي) فان الأحزاب الأربعة المكونة لتحالف اليمين واليمين المتطرف ستحصل على ما بين 31 و41% من الأصوات، فى حين سيحصل حزب الخمس نجوم على ما بين 29 و32 %.

 

برلوسكوني يدلي بصوته

برلوسكوني يدلي بصوته

 

رفيق سيلفيو برلوسكوني
رفيقة سيلفيو برلوسكوني

 

 

سيلفيو برلوسكوني، زعيم حزب اليسار الإيطالي
سيلفيو برلوسكوني، زعيم حزب اليسار الإيطالي

 


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حزب اليسار الإيطالي

برلوسكوني

ايطاليا

الانتخابات الايطالية



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