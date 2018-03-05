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الإثنين، 05 مارس 2018 05:22 ص
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صور.. الصين تزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 8.1% فى عام 2018

الإثنين، 05 مارس 2018 03:13 ص
صور.. الصين تزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 8.1% فى عام 2018 الرئيس الصيني شى جين بنيج





(أ ف ب)
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تعتزم الصين زيادة انفاقها الدفاعى بنسبة 8,1 % عام 2018، ما يعزز ميزانيتها العسكرية أكثر من العام السابق، وفق وكالة أنباء شينخوا (الصين الجديدة) الرسمية.

ويقارن حجم الانفاق العسكرى الذى تم تقديمه أمام المجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى جهاز استشارى فى الصين، بزيادة قدرها 7 % العام الماضى و7,6% عام 2016.

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

 

جنرالات الجيش الصيني
جنرالات الجيش الصيني

 

قيادات الجيش الصيني
قيادات الجيش الصيني

 

 


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