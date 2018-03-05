صور.. الصين تزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 8.1% فى عام 2018







(أ ف ب)

تعتزم الصين زيادة انفاقها الدفاعى بنسبة 8,1 % عام 2018، ما يعزز ميزانيتها العسكرية أكثر من العام السابق، وفق وكالة أنباء شينخوا (الصين الجديدة) الرسمية.

ويقارن حجم الانفاق العسكرى الذى تم تقديمه أمام المجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى جهاز استشارى فى الصين، بزيادة قدرها 7 % العام الماضى و7,6% عام 2016.



الرئيس الصيني



جنرالات الجيش الصيني