صور.. الصين تزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 8.1% فى عام 2018

صور.. الصين تزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 8.1% فى عام 2018الإثنين، 05 مارس 2018 03:13 ص
الرئيس الصيني شى جين بنيج
(أ ف ب)
إضافة تعليق
تعتزم الصين زيادة انفاقها الدفاعى بنسبة 8,1 % عام 2018، ما يعزز ميزانيتها العسكرية أكثر من العام السابق، وفق وكالة أنباء شينخوا (الصين الجديدة) الرسمية.
ويقارن حجم الانفاق العسكرى الذى تم تقديمه أمام المجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى جهاز استشارى فى الصين، بزيادة قدرها 7 % العام الماضى و7,6% عام 2016.
الرئيس الصيني
جنرالات الجيش الصيني
قيادات الجيش الصيني
إضافة تعليق
تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية
سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة