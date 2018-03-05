صور.. اضبط مخالفة.. "غرف تفتيش" مكشوفة ومخلفات نخيل وسط طريق موط بالداخلة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رصدت عدسة اليوم السابع أحد مظاهر الإهمال والخطورة الداهمة فى أهم الطرق الرئيسية بمدينة موط فى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وتحديدا فى طريق موط الدهوس وذلك من خلال وضع أحجار ضخمة فى محيط غرفة تفتيش مكشوفة فى نهر الطريق الذى تم الانتهاء من أعمال إحلاله وتطويره وإعادة رصفه منذ أقل من شهر تقريبا ولم يتم الانتهاء من تغطية غرف التفتيش المكشوفة فى الطريق الأسفلتى دون مراعاة لمرور السيارات فى الطريق والتى قد تصطدم بها السيارات المسرعة وخاصة فى فترات الليل حيث طالب عدد من المواطنين وقائدى المركبات بضرورة التدخل لإزالة مظاهر الخطورة فى هذا الطريق السريع .

وأبدى قائدو السيارات استيائهم من وضع تلك الأحجار فى وسط الطريق حول إحدى الغرف المكشوفة وكميات من مخلفات النخيل لتغطيتها بصورة بدائية وتمثل خطورة على المارة وسائقى السيارات معتبرين أن تلك الاجراءات تمثل قصورا من القائمين على تنفيذ تلك الطرق وصيانتها واخلائها من المعوقات والاخطار التى تمثل تهديدا لحياة الآخرين .

وقال عادل مدنى أحد مواطنى مدينة موط بالداخلة فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع" إن هذا الاهمال أصبح أمرا عاديا فى رصف عدد كبير من الطرق فوجود مثل هذه الغرف المكشوفة وتغطيتها بطرق غير آمنه قد تعرض أصحاب المركبات والأهالي للخطر الشديد خاصة فى فترة الظلام مناشدا رئاسة مركز الداخلة بسرعة التدخل لإزالة مظاهر تلك المخالفة و محاسبة المسئولين عن هذا الإجراء الغير آمن وبحث آليات وقواعد رصف الطرق ومدى مطابقتها للمواصفات ومراعاة الشركات المنفذة لاشتراطات السلامة العامة .



جانب من المخالفة



غرفة مكشوفة وأحجار فى وسط الطريق



معالجة غير آمنة للحفر فى وسط الطريق



مخلفات نخيل فى الطريق



بلدورات تعوق حركة السير