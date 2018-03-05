صور.. إزالة 15 عقارا مخالفا بحى شرق الإسكندرية خلال يومين







الاسكندريه جاكلين منير

أزال حى شرق الإسكندرية برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحى، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشعبة الهندسية بالقوات المسلحة وبمصاحبة قوة أمنية من قسم سيدى جابر بقيادة مأمور القسم 15 عقارا مخالفا بنطاق الحى خلال يومين.

وتوجهت الحملة فى اليوم الأول إلى العقار الكائن 7 أ تنظيم 9 صفيحة شارع 290 حاليا شارع كمال الدين صلاح منطقة سموحة، وتم تسليم الأعمال المخالفة ابتداء من الجزء الزائد عن مسطح الترخيص بجزء الخدمات بالدور الخامس العلوى فوق الميزانين، ثم إلى العقار الكائن 11 على 21 تنظيم 19 صفيحه شارع 290 سابقا حاليا كمال الدين صلاح منطقة سموحة تم تسليم الأعمال المخالفة بالمسطح الزائد عن دور الخدمات بالدور الخامس العلوى، ثم إلى العقار الكائن 2 ھ تنظيم شارع 296 سابقا توت عنخ آمون حاليا منطقة سموحه تم تسليم الاأمال المخالفة المتمثلة فى الجزء الزائد عن مسطح الترخيص بدور الخدمات بالدور الثانى عشر العلوى.

وانتقلت الحملة إلى العقار الكائن 266 خ على 229 ط تنظيم شارع طيبة منطقة كليوباترا تم تسليم الأعمال المخالفة وهى عباره عن 6 أدوار علويه بالكامل ابتداءا من الخامس العلوى حتى الدور العاشر العلوى، ثم إلى العقار الكائن رقم 204 تنظيم 252 شارع طيبه منطقة كليوباترا و تم تسليم الأعمال المخالفة المتمثلة فى جزء من الدور العاشر العلوى فوق الميزانين، كما توجهت الحملة إلى العقار الكائن 9 شارع البلبل منطقه فلمنج، وتم تسليم الأعمال المخالفة المتمثلة فى جزء بالدور الخامس عشر علوى فوق الميزانين و الأدوار من الرابع عشر علوى حتى العاشر العلوى فوق الميزانين وحوائط داخلية ببعض الشقق بالأدوار من الثالث العلوى حتى التاسع العلوى فوق الميزانين، وكذا العقار الكائن 5 و7 شارع أبو بكر السورى خلف شارع لافيزون تم تسليم الأعمال المخالفة المتمثله فى فك الشدة الخشبية للأعمده بالدور الثالث عشر العلوى مع تسليم المقاول الأدوار من الخامس حتى الثانى عشر علوى وكذلك حوائط داخليه من الأرضى حتى الثالث العلوى.

وانتقلت الحملة إلى العقار الكائن 20 شارع تكلا منطقه فلمنج وتم تسليم الأعمال المخالفة عباره عن جزء من الدور الخامس عشر العلوى فوق الميزانين وجزء من السادس عشر علوى فوق الميزانين وذلك فى بالجزء الأمامى من العقار وكذلك 21 شقه حوائط داخليه بالجزء الخلفى و 18 شقه بالجزء الأمامى حوائط داخليه، و استمرت الحملة حتى العقار الكائن 239 طريق الحرية منطقه سبورتنج تم تسليم الأعمال المخالفة فى الجزء الزائد عن مسطح الترخيص بدور الخدمات بالدور الحادى عشر علوى فوق الميزانين وكذلك الدور الثانى عشر العلوى فوق الميزانين وجزء بالثالث عشر علوى فوق الميزانين، ثم العقار الكائن 9 شارع 121 أمام نادى سبورتنج تم تسليم الأعمال المخالفة المتمثلة فى حوائط بالأدوار من السادس عشر حتى الدور التاسع عشر وكذلك حوائط داخلية بالدور الرابع عشر العلوى والثانى عشر العلوى والثامن العلوى.

كما نفذت الحملة قرار الإزالة رقم 637 لسنه 2017 و545 لسنه 2018 الصادر للعقار الكائن 21 شارع عين الحياه من شارع عبد الفتاح الطويل منطقه فلمنج و تم تسليم مقاول الهدم الأدوار من الثالث علوى حتى الدور الرابع عشر علوى أعمال متكامله، كما تم تنفيذ قرار الإزاله رقم 489 لسنه 2011 و 1303 لسنه 2012 الصادر للعقار الكائن 413 مقرر طريق الجيش حيث تم تسليم مقاول الهدم الدور السادس عشر علوى فوق الميزانين فى الجانب الأيسر أعمال متكامله وحوائط داخلية بالدور الرابع عشر علوى فوق الميزانين الجزء الأيسر من العقار وكذا توجهت الحملة إلى العقار الكائن شارع 16 مع شارع جميله بوحريد عزبة سكينة وتم تسليم مقاول الهدم حوائط داخلية وتكسير سقف شقة بالدور الحادى عشر فوق الميزانين مع تكسير حوائط داخليه لبعض الوحدات بالأدوار من الأول علوى فوق الميزانين حتى الدور العاشر العلوى.

كما توجهت إلى العقار الكائن ناصية شارع جميلة بوحريد مع شارع 13 عزبة سكينة لتنفيذ قرار الإزالة رقم 36 لسنة 2012 وتم تسليم مقاول الهدم حوائط داخليه بالأدوار من السادس علوى فوق الميزانين حتى الدور التاسع علوى فوق الميزانين وإزاله حوائط داخليه بالأدوار الثالث علوى و الرابع علوى والأول علوى فوق الميزانين وكذا إلى العقار الكائن 52 شارع رقم 13 من شارع جميله بوحريد عزبه سكينه العقار عباره عن أرضى محلات و ثمانية أدوار علوية تم تسليم مقاول الهدم العقار بالكامل حتى سطح الأرض.



إزالة 15 عقار مخالف بحى شرق الإسكندرية



إزالة 15 عقار مخالف بحى شرق الإسكندرية



إزالة 15 عقار مخالف بحى شرق الإسكندرية



إزالة 15 عقار مخالف بحى شرق الإسكندرية



إزالة 15 عقار مخالف بحى شرق الإسكندرية