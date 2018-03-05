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صور.. أهالى الشهابية بدمياط يشكون من سوء حالة الطريق الرئيسى

الإثنين، 05 مارس 2018 01:00 ص
صور.. أهالى الشهابية بدمياط يشكون من سوء حالة الطريق الرئيسى طريق الشهابية





دمياط-معتز الشربينى
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اشتكى سكان منطقة الشهابية عزبة اللحم بدمياط، من سوء حالة الطريق الرئيسى الذى يربط بين منطقة الشهابية قرية عزبة اللحم بسبب كثرة الحفر والمطبات وتدهور حالة الجزيرة الوسطى بالطريق، بسبب وضع القمامة على جانبه الطريق، وطالب الأهالى بإعادة تجميل وتطوير هذه الجزيرة واستخدامها موقف للسيارات الخاصة بأهالى المنطقة.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى الأهالى الذين يطالبون بإعادة رصف الطريق الرئيسى وتطوير الجزيرة الوسطى وإعادة استغلالها.

وتقول نجلاء لطفى مدرسة أن الطريق الرئيس ضاعت معالمه وتحول إلى حفر ومطبات يصعب السير عليها وخاصة أن هذا الطريق يصل بين ميدان الشهابية بقلب مدينة دميا ط وقرية عزبة اللحم كما انه بداية الطريق الرئيسى الوحيد الذى يؤدى إلى مدينة عزبة البرج وأضافت أن الطريق يحتاج إلى إعادة رصف وترميم رأفة بأهالى المنطقة الذين يعانون من تعرض سياراتهم للتكسير بسبب كثرة المطبات.

وشاركها الرأى محمد الطلخاوى مدير مدرسة مشيرا إلى أن الجزيرة الوسطى بطول الطريق تحتاج إلى إعادة تطوير وتشجير وإعادة استغلالها بشكل حضارى يناسب المنطقة بدلا من استغلالها كمقلب لتجميع القمامة مشيرا إلى إمكانية استغلال جانبى الجزيرة كبارك لوقوف السيارات الخاصة بأهالى المنطقة ومطالبا بمنع استغلال المنطقة فى تجميع القمامة القادمة من الشوارع الداخلية خاصة أن هذه المنطقة تضم مدرستى النصر الابتدائية والإعدادية وهذا الطريق خط سير طلاب المدارس.

طريق الشهابية
طريق الشهابية

 

سوء حالة الطريق
سوء حالة الطريق

 

سوء حالة النظافة
سوء حالة النظافة

 

تراكم القمامة بالجزيرة الوسطى
تراكم القمامة بالجزيرة الوسطى

 


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