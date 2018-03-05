صور.. أمريكا: خفض مستوى التصريح الأمنى لكوشنر لم يؤثر على دوره بالشرق الأوسط

صور.. أمريكا: خفض مستوى التصريح الأمنى لكوشنر لم يؤثر على دوره بالشرق الأوسطالإثنين، 05 مارس 2018 11:02 م
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
رويترز
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قال البيت الأبيض، إن خفض مستوى التصريح الأمنى الذى يحمله جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره لم يؤثر على دوره فى اجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى واشنطن اليوم الاثنين.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض فى ردها على سؤال خلال إفادة صحفية عن مدى تأثير خفض التصريح الأمنى على موقف كوشنر فى الاجتماع لم يؤثر على الإطلاق حد علمي. دوره لم يتأثر اليوم.
المتحدثة باسم البيت الأبيض تلقى إفادة صحفية
المتحدثة باسم البيت الأبيض
جانب من كلمة المتحدثة باسم البيت الأبيض
سارة ساندرز
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