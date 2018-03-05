"صنع فى مصر"..تعرف على أهم السلع المنتجة خلال عام.. أبرزها السكر







كتبت- هبة حسام

أنتجت الدولة عشرات السلع الصناعية خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017، والتى تحمل علامة "صنع فى مصر"، جاء أبرز تلك السلع إنتاج السكر المكرر والتى بلغت الكمية المنتجة منه نحو 2.271 مليون طن، بالإضافة لإنتاج علف حيوانى ودواجن بكميات بلغت 14.911 مليون طن.

ووفقاً لتقرير إحصائى حديث صادر فى مارس الجارى ضمن كتيب "مصر فى أرقام 2018"، الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى شهر مارس من كل عام، تضمنت السلع التى أنتجتها الدولة خلال العام المالى الماضى، إنتاج سجائر بكميات وصلت إلى 99.6 مليار سيجارة.

كما اشتملت السلع المصرية المنتجة، على إنتاج 458 مليون صندوق مشروبات غازية، و 24.7 مليون بطانية، هذا بالإضافة لإنتاج 336.5 ألف طن غزل قطن، و 36.3 ألف طن غزل صوف، كما تم إنتاج 24.4 ألف طن غزل حرير، و 118.1 ألف طن من الألياف الصناعية.

وبحسب البيانات الإحصائية، أنتجت مصر 351 قطعة ملابس جاهزة وكوفرتات، و 46.376 ألف سيارة ركوب، وتضمنت السلع المصرية المنتجة أيضاً، إنتاج 8101 أتوبيس، و 30.414 ألف لورى، ولم تقتصر السلع المنتجة على ذلك فقط، بل شملت إنتاج أجهزة كهربائية، حيث تم تصنيع 1.208 مليون غسالة، و 1.212 مليون ثلاجة.

وتضمن التقرير الإحصائى، الإشارة إلى سلع أخرى –بخلاف المذكورة عالياً- تم إنتاجها محلياً لتحمل العلامة التجارية "صنع فى مصر"، وتمثلت هذه السلع فى إنتاج، لمبات كهربائية بكميات بلغت 267.1 مليون لمبة، وسخانات بوتاجاز بكميات 376.2 ألف سخان، هذا بالإضافة لإنتاج 683 ألف عداد مياه، و 1095 عداد كهرباء.