شركة مياه القناة تختتم ندوات التوعية بالحفاظ على مياه الشرب







الإسماعيلية - جمال حراجى

اختتمت شركة مياه القناة الحملة المشتركة التى تم تنظيمها مع المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، والمشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم والإدارات التعليمية، والتربية السكانية والمكتبة.

وأكد عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناة، على تكاتف جميع الجهات من أجل توصيل رسالة فلسفة التعامل مع المياه، والحفاظ على المجارى المائية، والتخلص الآمن من الصرف الصحى، عن طريق المعالجة، وقد جسد ذلك عرض مسرحية (السلطان ونقطة المياه)، أداء طالبات معهد عمر بن عبد العزيز النموذجية للفتيات، تأليف محمد البنهاوى، وإخراج فايقة المحمدى، وتمت مشاركة مدارس أم الأبطال الثانوية، و24 أكتوبر الإعدادية، والفاروق عمر الثانوية بنين، والنصر بنات، وتكنولوجيا المعلومات، والمنار الإعدادية بالأنشطة المتنوعة الخاصة بها.

وتحدثت فى اللقاء، كل من الدكتورة عبير خليل مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والدكتورة تغريد عبد المنعم مدير مركز الإعلام، وأيمان أحمد مديرعام المشاركه المجتمعية، عن مشوار تنفيذ برنامج التوعية، برعاية المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، والذى قام بإعداده فريق التوعية برئاسة سيف شعلان مدير التوعية وفريق العمل.

أعد ونفذ الختام سميرة عبد العال أخصائى إعلام بالمجمع، وبإشراف يوسف جرجس مدير المجمع.