شحنة ذهب من منجم السكرى تصل مطار القاهرة استعدادا لشحنها إلى كندا

شحنة ذهب من منجم السكرى تصل مطار القاهرة استعدادا لشحنها إلى كنداالإثنين، 05 مارس 2018 07:20 م
مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، شحنة ذهب خام من منجم السكرى على متن طائرة خاصة، تمهيدًا لنقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.
وأوضح مصدر بالمطار، أن الشحنة وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم، داخل 21 طرد بإجمالى 384 كيلو جرام ذهب خام، وتم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من الدمغة والموازين.
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