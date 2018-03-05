س و ج.. كل ما تريد معرفته عن سقوط الدولة العثمانية







كتب: محمد الأحمدى

انتهت الخلافة الإسلامية رسميًا بإزاحة السلطان العثمانى عبد الحميد آخر الخلفاء العثمانيين من قبل الجمهوريين الأتراك بقيادة مصطفى كمال فى مارس من عام 1924، حيث أعلن كمال أتاتورك إلغاء الخلافة فى تركيا ومصادرة جميع أملاك الأسرة العثمانية وتأميمها وإعلان تركيا دولة علمانية.

ونشرت وسائل إعلام تركية نسخة من برقية كانت أرسلتها ابنة السلطان العثمانى عبد الحميد إلى كمال أتاتورك فى اليوم التالى لصدور قرار نفى أفراد العائلة خارج البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ويقدم اليوم السابع فى س و ج تفاصيل سقوط الدولة العثمانية، بعد ظهور مستندات عن استغاثة ابنه السلطان العثمانى لأتاتورك بالبقاء فى بيتها.

1 – متى سقطت الدولة العثمانية ؟

تحل هذا العام الذكرى الـ 94 لسقوط الدولة العثمانية فى مارس 1924

2 – ما هو امتداد الدولة العثمانية قبل سقوطها ؟

امتدّت الأراضى التى ضمّتها الدولة العثمانية لتغطّى مساحات شاسعة من قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، ووصل عدد الولايات التابعة لها إلى 29 ولاية، بالإضافة إلى السيادة الإسميّة على العديد من الإمارات والدويلات المتاخمة لها في قارة أوروبا، هذا إلى جانب السلطة الروحية التي تمتعت بها الدولة على ملايين المسلمين حول العالم لحصول حاكمها على لقب خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين.

3 – ما هى إنجازات الدولة العثمانية ؟

كانت إنجازاتٌ الدولة العثمانية عمرانيّةٌ فى أغلبها فى عهد السّلطان محمد الفاتح؛ ففي عهده تمّ أنشاء العديد من المساجد، والمستشفيات، والجسور، وإنشاء سكّة حديد الحجاز التي عُدَّت تجسيداً لتوحيد المسلمين، وكان ذلك فى عهد السّلطان عبد الحميد الثّانى، وفتح القسطنطينيّة فى عهد السّلطان محمد الفاتح، وحماية المقدّسات الإسلاميّة من الخطر الصّليبى البرتغالى، وتوّحد الولايات العربية فى عهد الدّولة العثمانيّة في تقاليدها، وثقافتها، ولغتها العربيّة. الحدّ من هجرة اليهود إلى سيناء وفلسطين.

4 – كيف سقطت الدول العثمانية ؟

كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922، وفى عام 1922، تم خلع آخر السلاطين محمد السادس، وألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيًا عام 1924، وطرد السلطان عبدالحميد الثانى وأسرته من البلاد بعد أن ألغى السلطنة عام 1922،وشهدت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية .

5 – ما هى واقعة استغاثة ابنه السلطان عبدالحميد فى ذكرى سقوط العثمانيين ؟

توسلت سنيحة بنت السلطان عبد الحميد فى برقيتها إلى كمال أتاتورك بأن يحفظ لها حياتها وأن يسمح لها بأن تقضى آخر أيامها فى غرفتها قائلة: "أنا كبيرة فى السن جدا، أرجوكم لا تطلقوا النار على، أرجوكم اسمحوا لى أن أقضى أيامى الأخيرة فى غرفتى".

وخاطبت ابنة السلطان عبد الحميد أتاتورك فى برقيتها قائلة: "عمرى الآن 78 عاما، ولا قدرة لى حتى على الخروج من حجرتى، اسمحوا لى وأنا امرأة عجوز أن أقضى ما تبقى من عمرى فى غرفتى".

6 - هل استجاب كمال أتاتورك إلى استغاثات ابنه السلطان عبدالحميد ؟

لم تسمع حينها كمال أتاتورك وسلطات الجمهورية لتوسلات ابنة السلطان عبد الحميد، لتوسلاتها حيث رُحلت ضمن 155 من أفراد السلالة العثمانية إلى الخارج، وقضت السلطانة سنيحة ما تبقى من عمرها فى مدينة نيس الفرنسية إلى أن توفيت عام 1931.

7 – متى توفى السلطان عبدالحميد الثانى آخر حكام الدولة العثمانية ؟

توفى عام 1944 لتنتهى بذلك عهد العثمانيون الذين حكموا لأربعة قرون.