سمير جعجع يوجه رسالة لصناع فيم "قضية 23" بعد خسارة الأوسكار







كتبت مريم بدر الدين

وجه السياسى اللبنانى سمير جعجع، رئيس حزب القوّات اللبنانيّة، رسالة لصناع فيلم "قضية 23" رغم خسارته جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبى، مؤكدا أنهم ربحوا لمجرد توصيلهم لاسم لبنان إلى العالمية.

وكتب جعجع عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :""ممثلو قضيّة_23"... لقد ربحتم ولو لم يسلموكم تمثال البريتانيوم المطلي بالذهب في #هوليوود... لقد ربحتم بمجرّد أنكم أقدمتم".

وتابع :"لقد ربحتم بمجرّد أنكم رفعتم شأن #السينما_اللبنانيّة إلى العالميّة وأوصلتم إسم #لبنان إلى هذا المنتدى... لقد ربحتم لأنكم أنصفتم تاريخاً مظلماً من خلال "#قضيّة_23".



سمير جعجع

أما ميشيل سليمان، الرئيس اللبنانى السابق، كتب عبر حسابه :"كم هو الفارق كبير بين الابداع اللبناني الذي اوصل فيلم القضية ٢٣ الى الاوسكار في حين ان التلوث والفساد والرشاوى الانتخابية تحتلّ المراتب الاولى".

وتابع :" مبروك لزياد الدويري وكل من شارك في التمثيل والاعداد والاخراج والجائزة الى العمل المقبل".