سعر اليورو اليوم الاثنين 5-3-2018 وارتفاع العملة الأوروبية







كتبت- هبة حسام

سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعاً أمام الجنيه المصرى،فى تعاملات اليوم الاثنين 5-3-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، صعد سعر اليورو اليوم إلى 21.51 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع، مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى 21.53 جنيه للشراء، و 21.82 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك المركزى.

سعر اليورو اليوم فى مصر



وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.



اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.6464 جنيه للشراء

21.7714 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



21.53 جنيه للشراء

21.82 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



21.57 للشراء

21.81 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.52 للشراء

21.81 جنيه للبيع



صرف اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.54 للشراء

21.83 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



21.57 للشراء

21.81 للبيع

اليورو عالمياً

هبط اليورو اليوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى فى ستة أشهر مقابل الين بعد أن أشارت نتائج الانتخابات الإيطالية إلى أداء فاق التوقعات للأحزاب المتشككة فى اليورو فى حين لم يحقق أى من التكتلات الحزبية الكبرى أغلبية واضحة.

ويواجه ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو الآن فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسى بعدما أفرزت الانتخابات برلمانا بلا أغلبية لفظ منه الناخبون الأحزاب التقليدية وصوتوا بأعداد كبيرة لصالح أحزاب يمينية.



اليورو

وهبط اليورو 0.3 % وجرى تداوله عند 1.2282 دولار متجها صوب أدنى مستوى فى سبعة أسابيع البالغ 1.21545 الذى لامسه يوم الخميس. ومقابل العملة اليابانية، انخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 129.35 ين، وهو أدنى مستوى منذ أواخر أغسطس.

وانخفض الدولار مقابل الين إلى 105.39 ين، مقتربا من أدنى مستوى فى 16 شهرا الذى بلغ يوم الجمعة 105.24 ين.