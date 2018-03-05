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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 5-3-2018 وتراجع العملة السعودية

الإثنين، 05 مارس 2018 01:36 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 5-3-2018 وتراجع العملة السعودية العملة السعودية





كتبت- هبة حسام
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بعد حالة من الثبات شهدتها العملة السعودية على مدار تعاملات الأيام الماضية، سجل سعر الريال السعودى، تراجعاً خلال تعاملات اليوم الاثنين 5-3-2018، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، و4.70 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

ويأتى تراجع سعر الريال السعودى اليوم، بشكل طفيف بلغت قيمته قرشاً واحداً فى سعر الشراء له أمام الجنيه المصرى، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال اليوم كالتالى:

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

 4.6861 جنيه للشراء

4.7131 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

 4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

 4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

 4.65  جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

 4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

 4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

السيسى ومحمد بن سلمان يجريان جولة تفقدية داخل أنفاق قناة السويس
 

وفى سياق آخر، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية، جولة تفقدية بأنفاق الإسماعيلية الواقعة أسفل قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة بسيناء.

 

 

 


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