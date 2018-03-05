سعر الدولار اليوم الاثنين 5-3-2018 وتراجع العملة الأمريكية







كتبت- هبة حسام

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 5-3-2018، تراجعاً أمام الجنيه المصرى، بعد الاستقرار الذى شهده على مدار تعاملات الأسبوع الماضى وحتى ختام تعاملات الأمس، ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى.

سعر الدولار فى مصر اليوم



تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.572 جنيه للشراء، و 17.689 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5744 جنيه للشراء، و 17.6744 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5744 جنيه للشراء

17.6744 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



الدولار اليوم

البنك الأهلى يصدر شهادة أمان المصريين للعاملين الموسمين والمؤقتين



وعلى صعيد آخر، سعيا من البنك الأهلى المصرى لاستكمال دوره فى تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة فى دعم فئات المواطنين من العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين بتوفير الحماية التأمينية لهم، يشارك البنك فى إصدار شهادة ادخارية جديدة باسم " شهادة أمان المصريين".

من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ان مشاركة البنك فى إصدار شهادة أمان يأتى فى إطار مساهمات البنك المستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزى المصرى فى ترسيخ مبدأ الشمول المالى والذى دائما ما يسعى البنك الأهلى الى تدعيمه.

وأوضح أن البنك قد بادر فور إصدار الشهادات بشرائها للعمالة المؤقتة والموسمية بالشركات التى يتعامل معها البنك مثل عمال النظافة والخدمات الأمنية والصيانة وكذا عمال اليومية شبه الدائمين مثل المخازن او المحفوظات وليس لهم ضمان اجتماعى ، اضافة الى جمعية خدمات العاملين بالبنك التى يعمل بها اكثر من 2800 موظف وعامل حيث قامت ادارة الجمعية بالبدء فى اصدار أعلى فئة من الشهادة بقيمة 2500 جنيه حيث تتحمل الجمعية جزء من قيمة الشهادة ويتم تقسيط الجزء الذى يخص العامل على 10 شهور وذلك حرصا من البنك على تامين اسر هؤلاء العاملين لتضمن لهم ولأسرهم دخلا لائقا وحياة كريمة.