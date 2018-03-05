روسيا: مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية "معزول عن الواقع"

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أعلن كبير مستشارى المندوب الروسى الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، أليكسى جولتيايف، أن بلاده ترى أن مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الغوطة الشرقية معزول عن الواقع على الأرض فى سوريا.

وقال جولتيايف، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "نحن نرى أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الغوطة الشرقية معزول عن الواقع"، وأضاف "إن الإعلام ملئ بالأكاذيب التى تصل إلى مجلس حقوق الإنسان وتنشر، ونتيجة لذلك نرى مناظرات وتصويت معزول تماما عن الوضع على الأرض فى المجلس".