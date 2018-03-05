video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا: مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية "معزول عن الواقع"

الإثنين، 05 مارس 2018 02:10 م
روسيا: مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية "معزول عن الواقع" مجلس الأمن الدولى - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن كبير مستشارى المندوب الروسى الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، أليكسى جولتيايف، أن بلاده ترى أن مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الغوطة الشرقية معزول عن الواقع على الأرض فى سوريا.

وقال جولتيايف، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "نحن نرى أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الغوطة الشرقية معزول عن الواقع"، وأضاف "إن الإعلام ملئ بالأكاذيب التى تصل إلى مجلس حقوق الإنسان وتنشر، ونتيجة لذلك نرى مناظرات وتصويت معزول تماما عن الوضع على الأرض فى المجلس".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قافلة مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية المحاصرة

الفرنسية: حقوق الإنسان يأمر بفتح تحقيق فى حصار الغوطة الشرقية بسوريا

الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدين انتهاكات القانون الإنسانى الدولى فى الغوطة

الصليب الأحمر: قافلة إغاثة من 46 شاحنة تتحرك صوب الغوطة الشرقية

اخبار عربية

مجلس الامن الدولى

مجلس حقوق الانسان

الغوطة الشرقية

الحرب فى سوريا

اخبار العرب

اخبار سوريا

الخارجية الروسية



لا تفوتك
استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

استطلاع "مترو": محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

صور.. العالم هذا الصباح.. "أوسكار 90" جوائز وفساتين بحفل هوليوودى.. شرطة أردوغان تسحل النساء وتعتقل 15 امرأة بأنقرة.. تحالف "برلوسكونى" فى مقدمة انتخابات إيطاليا.. ومستشار بابا الفاتيكان أمام القضاء بتهم جنسية

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأهلى يحذر عبد الله السعيد من التهاون فى التدريبات بسبب "الدولارات"

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة