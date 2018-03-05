روسيا: قوات تسيطر عليها واشنطن تشن هجمات يومية على الجيش السورى







رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات تسيطر عليها واشنطن فى سوريا تشن هجمات يومية على الجيش السورى فى الغوطة لتعديل الحدود فى منطقة عدم التصعيد، حسبما نقلت وكالة تاس.

ورفضت وزارة الدفاع الروسية إدعاء أمريكا بتجاهل روسيا لقرار الأمم المتحدة بشأن سوريا، مؤكدة أن أمريكا لا تفعل شيئا لكبح جماح مقاتلي المعارضة الخاضعين لسيطرتها في الغوطة الشرقية.