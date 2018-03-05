روحانى: دعم الحكومة السورية هو "السبيل الوحيد" لإنهاء الأزمة

روحانى: دعم الحكومة السورية هو "السبيل الوحيد" لإنهاء الأزمةالإثنين، 05 مارس 2018 07:02 م
الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ف ب
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أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى الاثنين، أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فى سوريا هو دعم الحكومة السورية.
وقال روحانى إثر لقاء فى طهران مع وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان بحسب موقع الرئاسة الإيرانية "إن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية هو دعم الحكومة المركزية فى دمشق".
وأوضح قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للضغط على دمشق لاحترام قرارات الأمم المتحدة.
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