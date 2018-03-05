رواد فيس بوك يشيدون بتبرع محمد صلاح بجهاز زرع نخاع العظم لـ"57357"الإثنين، 05 مارس 2018 06:40 م
كتبت ريهام عبد الله
أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها "فيس بوك"، إعجابهم بموقف محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول والمنتخب الوطنى لكرة القدم، بعد تبرعه بجهاز زرع نخاع العظم، لمستشفى سرطان الأطفال 57357، مؤكدين أن قيمته تجاوزت 12 مليون جنيه.
محمد صلاح
وتداول رواد موقع التواصل فيس بوك، خبر مفاده قيام، محمد صلاح، بالتبرع لمستشفى 57357، بالجهاز والمقدر قيمته بالملايين، وهو ما أشاد به رواد فيس بوك، مؤكدين على الدور الهام الذى من المفترض أن يلعبه المشاهير والشخصيات العامة في دعم القضايا المجتمعية.
وقال أحد المعلقين:" أكثر من لاعب كرة قدم، فليحفظه الله"، وعلق آخر:" كيف يمكنك ألا تحب محمد صلاح، نموذج يشرف".
تعليقات مرتادي فيس بوك
فيما قال أحدهم:" دعوات المصريين في ميزان حسناتك ...أنت نجم الجيل ..بجد أنت البسمة فى جبال الهموم.. ربنا يبارك في عمرك"، وكتب آخر :" والله يابنى أنت بتدينا أمل أن الدنيا لسه بخير، ربنا يجعله ف ميزان حسناتك ...وتفضل دايما رافع راسنا يابطل".
وقال المغرد هشام مصطفى:" يابنى ربنا يزيدك من أوسع أبوابه ويباركلك فى صحتك وحياتك وأسرتك ويحفظك من كل شر أنت مثال للأخلاق والأدب والكرم.. أنت تستاهل الحب الموجود فى قلوب ملايين البشر على وجه الأرض ربنا يحفظك يا حبيبى".
فيما لم يعلق محمد صلاح على الخبر بالإيجاب أو السلب، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعى المختلفة.
تعليقات رواد فيس بوك
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عدد الردود 0
بواسطة:
فريد وهدان
المصرى الاصيل
بارك الله فيك وزادك من نعمه فهذه تربيه واخلاق ابناء القريه دمت فعال للخير وكثر الله من امثالك وليحزو كل مقتدر حزوك بفعل الخير مصرنا تستحق الكثير منا
عدد الردود 0
بواسطة:
أيمن
من كان الله معه
فمن عليه اذا"؟ إنسان يضع الله امام عينيه فى كل خطواته .. لا يملأ عينيه تراب المال الفانى ، ولا يسعى الا للاجتهاد فى عمله والعطاء والخير .. لازم ربنا هيكرمه ويحبب فيه خلقه ..
عدد الردود 0
بواسطة:
العمدة
ابن مصر البار
الله يزيدك من فضله
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
الصدقة خير ذا يوم الحساب
الله يبارك فيك ويبارك لك في أسرتك وأهلك ويذيدك من فضلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمـــــد مرين
مو صلاج
شوف يا محمد يا صلاح ...اللى بيحبه ربه ...بيحبب فيه خلقه..اللعيبة كتير ...لكن اصحاب الاخلاق والتدين ..نادرين..وانت اجد التادرين...ربنا يكرمك ةيحبب فيك خلثه كمان و كمان
عدد الردود 0
بواسطة:
طرازان
ربنا يزيدك
ربنا يزيدك من نعيمه ... ربنا يبعد عنك كل الامراض ... انت و اسرتك ...
عدد الردود 0
بواسطة:
ثناء بخيت
ابن مصر الاصيل
ربنا يحفظه ويسعده ويخليه لمصر وللانسانية
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد امبابي
الاهلويا بيشبه بالاخوانى الهارب في قطر
تسلم لاهلك وولادك وربنا يباركلك
عدد الردود 0
بواسطة:
khaledmohy
لأن شكرتم لأزيدنكم
هذا من فضل الله عليه ربنا يحفظ هذا ألأنسان المخلص الكابتن /محمد صلاح أفضل من ناس كثيره كانت تدعى الدعوه ويملكون الكثير من المال ولكن لايقدمون شىىء بارز مثل هذا الشخص العظيم بارك الله فيه وحفظه وجعله من السعداء فى الدنيا والآخره وبارك الله فى والديه
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بواسطة:
ايمن عبدربه عمر
اليوم السابع
تحياللاب والام لنجم مصرمحمدصلاح ولاد الاصول يحيا مص