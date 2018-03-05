رواد فيس بوك يشيدون بتبرع محمد صلاح بجهاز زرع نخاع العظم لـ"57357"







كتبت ريهام عبد الله

أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها "فيس بوك"، إعجابهم بموقف محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول والمنتخب الوطنى لكرة القدم، بعد تبرعه بجهاز زرع نخاع العظم، لمستشفى سرطان الأطفال 57357، مؤكدين أن قيمته تجاوزت 12 مليون جنيه.



محمد صلاح

وتداول رواد موقع التواصل فيس بوك، خبر مفاده قيام، محمد صلاح، بالتبرع لمستشفى 57357، بالجهاز والمقدر قيمته بالملايين، وهو ما أشاد به رواد فيس بوك، مؤكدين على الدور الهام الذى من المفترض أن يلعبه المشاهير والشخصيات العامة في دعم القضايا المجتمعية.

وقال أحد المعلقين:" أكثر من لاعب كرة قدم، فليحفظه الله"، وعلق آخر:" كيف يمكنك ألا تحب محمد صلاح، نموذج يشرف".



تعليقات مرتادي فيس بوك

فيما قال أحدهم:" دعوات المصريين في ميزان حسناتك ...أنت نجم الجيل ..بجد أنت البسمة فى جبال الهموم.. ربنا يبارك في عمرك"، وكتب آخر :" والله يابنى أنت بتدينا أمل أن الدنيا لسه بخير، ربنا يجعله ف ميزان حسناتك ...وتفضل دايما رافع راسنا يابطل".

وقال المغرد هشام مصطفى:" يابنى ربنا يزيدك من أوسع أبوابه ويباركلك فى صحتك وحياتك وأسرتك ويحفظك من كل شر أنت مثال للأخلاق والأدب والكرم.. أنت تستاهل الحب الموجود فى قلوب ملايين البشر على وجه الأرض ربنا يحفظك يا حبيبى".

فيما لم يعلق محمد صلاح على الخبر بالإيجاب أو السلب، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعى المختلفة.