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رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض اقتراحات الرئيس لحل الأزمة السياسية فى البلاد

الإثنين، 05 مارس 2018 12:04 ص
رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض اقتراحات الرئيس لحل الأزمة السياسية فى البلاد روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا





أ ش أ
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رفض رئيس وزراء سلوفاكيا "روبرت فيكو" اليوم الأحد، اقتراحات الرئيس "أندريه كيسكا" لحل الأزمة السياسية التى حدثت فى البلاد نتيجة مقتل صحفى استقصائى وصديقته.

وقال فيكو، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن أى تغيير فى الحكومة الائتلافية، التى شكلتها ثلاثة أحزاب، يجب أن يوافق عليه أعضاء الائتلاف نفسه، وأن الرئيس لا يستطيع اتخاذ هذا القرار.

وكان الرئيس "كيسكا" دعا، فى وقت سابق اليوم، إلى القيام بتعديلات فى الحكومة الائتلافية أوإجراء انتخابات مبكرة؛ لاستعادة ثقة الشعب.

وأضاف رئيس وزراء سلوفاكيا، أن اقتراحات الرئيس ترفض نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت عام 2016.

وكان حزب "موست هيد" ، الذى يمثل الأقلية المجرية فى سلوفاكيا،قد طالب باستقالة وزير الداخلية وأيضا بانضمام محققين أجانب لفريق التحقيق فى مقتل الصحفى جان كوسياك، وهو الأمر ذاته الذى طالبت به المعارضة.

يشار إلى أنه عثر على جثمانى الصحفى جان كوسياك (27 عاما)، وصديقته مارتينا كوسنيروفا، مساء الأحد الماضى، فى منزل ببلدة "فيلكا ماكا" الواقعة شرق العاصمة براتيسلافا، علما بأن الموضوع الصحفى الأخير غير المكتمل لـ "كوسياك" كان بشأن الأنشطة التى تقوم بها جماعة المافيا الإيطالية "ندرانجيتا" فى سلوفاكيا.


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