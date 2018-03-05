رئيس هيئة "تعليم الكبار" يهنئ جامعة المنوفية لفوزها بالمشروع البحثى الميدانى

رئيس هيئة "تعليم الكبار" يهنئ جامعة المنوفية لفوزها بالمشروع البحثى الميدانىالإثنين، 05 مارس 2018 04:35 م
جانب من اللقاء
المنوفية – محمود شاكر
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استقبل اليوم الأثنين، أحمد حسن رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تعليم الكبار، أعضاء الفريق البحثى من مركز تعليم الكبار بكلية التربية، جامعة المنوفية، وفريق العمل المشارك من الهيئة، وهنأهم بفوزهم بالمشروع البحثى الميدانى للهيئة.
فيما تم عقد ورشة العمل الأولى بشأن وضع البرنامج الزمنى للانتهاء من البحث، وكذلك تحديد النطاق الجغرافى للبحث بمحافظات الإسماعيلية، والجيزة والمنوفية.
وحضر اللقاء الدكتور صبحى شرف وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار، والدكتورة وفاء زعتر رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والخدمات بالهيئة، ورضا داوود مدير عام التخطيط والبحوث، والدكتورة كريمة طابع مدير إدارة البحوث بهيئة تعليم الكبار.
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