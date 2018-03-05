رئيس مدينة بنى سويف يكشف أسباب انهيار جزء من عقار بحى مقبل

بنى سويف - أيمن لطفى

كشف محمود مغربى رئيس مركز مدينة بنى سويف، عن بعض الملابسات حول موضوع انهيار جزء من أحد العقارات القديمة، ذات التراث المعمارى المتميز بالمحافظة، بحى مقبل بمدينة بنى سويف، دون وقوع خسائر فى الأرواح، أثناء التجهيز لأعمال ترميمه، وهى أنه فى شهر سبتمبر 2017 تصدع المنزل نتيجة أعمال حفر بقطعة أرض مجاورة للمبنى، وتم تحرير محضر برقم 5850 لسنة 2017 للمواطن صاحب قطعة الأرض لكونه المتسبب فى أعمال الحفر بجوار المبنى، وتم العرض على النيابة العامة.

وأضاف "مغربي" فى بيان له، اليوم، أن الإدارة الهندسية "وقتها" قامت بإصدار قرار إخلاء إدارى للمبنى رقم 738 لسنة 2017 لسكان العقار، حفاظاً على سلامتهم وكإجراء احترازى لحين الانتهاء من أعمال الترميم اللازمة، وتم إلزام المواطن صاحب قطعة الأرض المجاورة، بعمل الترميم الكامل للمبنى، حسب تقرير كلية الهندسة ومديرية الإسكان، إلا أنه ماطل لإضاعة الوقت فتم إسناد الأعمال لمقاول ليقوم بأعمال الصلب للمبنى وأثناء الأعمال تهدم جزء من المبنى.

وأشار مغربى، إلى أنه بعد انهيار جزء من العقار صباح أمس الأحد، تم تحرير محضر آخر بواقعة التهدم، وذلك بقسم شرطة بندر بنى سويف تحت رقم 3483 لسنة 2018 "جنح قسم بنى سويف" ضد مالك قطعة الأرض، وتباشر النيابة العامة حالياً التحقيق.

تجدر الإشارة، إلى أنه فور تهدم جزء من العقار المذكور، كلف المحافظ كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس المدينة، ومدير الإسكان، بالتوجه لمتابعة الموقف أولاً بأول وإطلاعه على مستجدات الوضع، والإجراءات المبدئية التى قامت بها الأجهزة التنفيذية، منها عمل كردون أمنى حول محيط العقار، فضلا عن قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقار وأعدت تقريرها حول الواقعة والتى أوصت فيه بصلب جميع أدوار المبنى المتضرر صلباً جيداً لمنع حدوث تدهور إضافى للمبنى.