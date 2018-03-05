رئيس جامعة بنى سويف يطلق إشارة البدء لمهرجان الأنشطة الطلابية







بنى سويف - هانى فتحى

أطلق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ظهر اليوم، إشارة البدء لمهرجان الأنشطة الطلابية بالجامعة، والذى تشارك فيه 26 كلية، وإدارة المدن الجامعية، ووفد من إدارة الوافدين تحت شعار "أخلاقنا رأس مالنا" ويستمر لمدة سبعة أيام بحضور الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب، والدكتور حنان عبد الحميد عميد كلية العلوم، والدكتور حسام الهوارى منسق الأنشطة الطلابية، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، وسط لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت فعاليات المهرجان بالسلام الجمهورى، ثم بكلمة ترحيب للكابتن محمد فاروق، ثم طابور عرض لكل الكليات المشاركة، وفقرة للشعر العربى وكلمة لنائب رئيس اتحاد الطلاب.

وخلال كلمته أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور مهم فى بناء شخصية الطالب الجامعى، وتسهم فى استثمار طاقات وإمكانات الطلاب، وتتيح الفرصة أمامهم لاكتساب خبرات ومهارات جديدة، علاوة على رفع المستوى البدنى والفكرى للطلاب، وطالب من أبناءه الطلاب المشاركة فى الأنشطة الطلابية على كل التخصصات الرياضية والفنية، والإجتماعية، والثقافية، بجانب الاجتهاد فى دارستهم.

وشجع رئيس الجامعة أبناءه الطلاب على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، القادم ليس من منطلق التحيز لأحد اللجان، لكن من منطلق ممارسة الاستحاق السياسى والتعبير، عن أرائهم بحرية وإبراز صورة ومكانة مصر أمام العالم.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة افتتح على هامش المهرجان مسابقة الورشة الفنية، وتشمل الرسم الفورى والخط العربى، كما قام بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعى، شملت مبنى رعاية الشباب والكافتيريات وإدارة السيارات.