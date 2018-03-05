رئيس جامعة بنها: نسعى لجودة العملية الإدارية وتطوير الأداء







القليوبية نيفين طه

عقد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها اجتماعًا ضم الأمناء المساعدين للجامعة ومديرى العموم ومديرى إدارات الجامعة بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، شرح خلاله الدكتور القاضى السياسة الخاصة بإدارة الجامعة والجهود التى تبذل للارتقاء بالخدمة المقدمة من الادارة للعاملين والطلاب.

وشدد القاضى خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمعايير التى تتطلبها الجودة فى الأداء والعمل على الحصول ايزو9001 لسنة 2015 بعد أن نجحت الجامعة من خلال 14 إدارة بها فى الحصول على إيزو 9001 لسنة 2008 واشترط القاضى على الحاضرين أن يقوموا بتطوير أدائهم حتى يتم ترقية المجيدين منهم.

وربط القاضى بين الترقية وملف الجودة مؤكدًا استعداد الجامعة لتقديم العاملين للحصول على دورات متقدمة على أن تتكفل الجامعة بكل النفقات.

وقال القاضى، إن الجامعة لا تبخل على العاملين بها فى حدود إمكانياتها المتاحة لأن جودة الأداء تعكس حالة الرضا عن الجامعة وهذا ما نعمل جاهدين على تحقيقه.

وأضاف القاضى أنه تم إنشاء وحدة للوافدين بالجامعة ولائحة خاصة تهدف إلى جذب أعداد اكبر من الوافدين للدراسة بالجامعة وتحقيق عوائد أكبر يتم اعادة ضخ جزء منها فى الخدمات التى تقدمها الجامعة لطلابها والعاملين بها.