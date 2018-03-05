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رئيس المصرية للاتصالات: 2.5 مليون مشترك بشبكة WE فى ثلاث شهور

الإثنين، 05 مارس 2018 01:19 م
رئيس المصرية للاتصالات: 2.5 مليون مشترك بشبكة WE فى ثلاث شهور أحمد البحيرى





كتبت: هبة السيد
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قال المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، عقب إعلان الشركة عن نتائج أعمالها، أن العام الماضى عام حافل تميز بالعديد من  الإنجازات الإستراتيجية، أهمها إطلاق الشركة لعلامتها التجارية "WE" واقتحمها سوق المحمول تحت شعار "إحنا منك"، لتتحول الشركة إلى أول مشغل اتصالات متكامل داخل السوق المصرى، وقد استطاعت المصرية للاتصالات أن تثبت ريادتها لسوق الاتصالات المصرى مع بداية إطلاق خدمات المحمول. 

 

وقال فى بيان له اليوم، إن الشركة نجحت فى كسب ثقة ما يزيد عن 2.5 مليون عميل خلال الشهور الثلاثة الأولى لإطلاق الخدمة، الأمر الذى لم تسبقها إليه شركة أخرى فى السوق المصرى.

 

وأضاف البحيرى أن عام 2017، شهد أيضا تطوير منهج الشركة الجديد المرتكز على خدمة العملاء وإنشاء وتطوير مراكز خدمة العملاء وانهينا كافة النزاعات القضائية التاريخية مع مشغلى شبكات المحمول فى مصر، بالإضافة إلى عقد العديد من الإتفاقيات طويلة الأجل التى تضمن إيرادات للشركة من خدمات الجملة على المدى الطويل

 

وأضاف البحيرى أن الشركة قامت بالإستثمار فى شبكة الانترنت الأرضى القائمة على الألياف الضوئية و إنشاء شبكة المحمول الخاصة بها لتقدم لعملائها أفضل جودة لخدمات الانترنت سواء ثابت أو محمول فى مصر، حيث نتطلع بأن نكون الأختيار الأول لعملائنا فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة."

 

كانت الشركة قد حققت أداءاً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال عام 2017، محققة معدل نمو ثنائى يظهر فى جميع مؤشرات  قائمة الدخل، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 18.6 مليار جنيه مصرى محققة زيادة قدرها 33% عن العام الماضى 2016

 

 

 

 


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