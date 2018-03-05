رئيس البنك الزراعى: أصدرنا شهادة أمان المصريين بـ1.7 مليون جنيه خلال يومين

رئيس البنك الزراعى: أصدرنا شهادة أمان المصريين بـ1.7 مليون جنيه خلال يومينالإثنين، 05 مارس 2018 09:00 م
السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه وخلال يومى عمل، أصدر 1650 شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى 1.7 مليون جنيه، منذ بدء طرح الشهادة صباح أمس الأحد، وحتى الآن.
وأضاف القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مبيعات شهادة "أمان المصريين" لدى البنك الزراعى المصرى تتركز فى فئة الـ500 جنيه، مؤكدًا أن مصرفه سيسعى خلال الأيام القادمة للتسويق لها فى أماكن تجمعات الفلاحين بالجمعيات الزراعية وغيرها على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر، أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
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