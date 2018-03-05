رئيس ائتلاف دعم مصر يشيد بدعم شركات السياحة للسيسى بانتخابات الرئاسة







كتب حسام الشقويرى

أشاد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بدعم شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، للرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة على الرغم من الخسائر التى حلت بهم فى الفترة السابقة، لافتا إلى أن هذا الأمر يدل على ثقتهم فى القيادة السياسية وقدرتها على الإصلاح.

وأضاف السويدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عرض قانون النقل الجماعى على مجلس النواب خلال الفترة القادم، لافتا إلى أنه سيقوم على جهد القطاع الخاص وسيكون له دور كبير فيما يتعلق بصناعة السياحة.