video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دفاع أحمد عز يقدم شهادة بتصالحه مع الدولة ويطالب بانقضاء الدعوى

الإثنين، 05 مارس 2018 11:56 ص
دفاع أحمد عز يقدم شهادة بتصالحه مع الدولة ويطالب بانقضاء الدعوى محاكمة رجل الأعمال أحمد عز-أرشيفية





كتبت ــ أمنية الموجى
إضافة تعليق

توجه دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بالشكر لهيئة محكمة الجنايات التي تنظر محاكمته وعمرو عسل في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد"، قائلا "أتوجه بالشكر لهيئتكم الموقرة علي سعة صدرها خلال جلسات المحاكمة، حتي تصالح موكلى بالقضية مع الدولة.
 
 
وتقدم خلال الجلسة، بشهادة تفيد بتصالح عز مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال، وطلب انقضاء الدعوي للمتهم وعمرو عسل، وطلب برفع اسم موكله من قوائم المنع من السفر وإلغاء قرار التحفظ على أمواله، وأثبتت المحكمة تسلمها الشهادة، وتم رفع الجلسة للقرار. 
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية كلا من، المستشارين حسن أبو الوفا محمد، وعبد العزيز محمد حبيب، وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تحقق فى بلاغات تتهم مجلس الزمالك بإهدار المال العام.. النيابة تستمع لأقوال مقدم البلاغ.. وتستدعى أعضاء من المجلس الحاليين والسابقين لسماع أقوالهم.. ومصادر: التحفظ على خزينة النادى إجراء قانونى

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

احمد عز

تراخيص الحديد



لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بمكاتب تأمينات الجيزة للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بمكاتب تأمينات الجيزة للمحاكمة العاجلة

ضاحى خلفان: لقاء السيسى وبن سلمان يعيد الأمل فى عودة الصف العربى أمام إيران

ضاحى خلفان: لقاء السيسى وبن سلمان يعيد الأمل فى عودة الصف العربى أمام إيران

صور.. الأقصر تحتفى بالطالبة الأولى بالعالم العربى فى مسابقة التحدث بالعربية الفصحى.. المحافظ يكرم آلاء حجاج ووكيل التعليم ومدرستها ينظمون احتفالية.. والفائزة تؤكد: اللهجة الصعيدى ساعدتنى

صور.. الأقصر تحتفى بالطالبة الأولى بالعالم العربى فى مسابقة التحدث بالعربية الفصحى.. المحافظ يكرم آلاء حجاج ووكيل التعليم ومدرستها ينظمون احتفالية.. والفائزة تؤكد: اللهجة الصعيدى ساعدتنى

الرياضة المصرية فى يوم.. 3مواجهات بالأسبوع 28 للدورى.. طنطا فى ضيافة المقاولون.. الاتحاد أمام سموحة والإنتاج مع الداخلية.. بعثة الزمالك تغادر أديس بابا لمواجهة ديشا.. وانعقاد قرعة بطولة أفريقيا لـسيدات الطائرة

الرياضة المصرية فى يوم.. 3مواجهات بالأسبوع 28 للدورى.. طنطا فى ضيافة المقاولون.. الاتحاد أمام سموحة والإنتاج مع الداخلية.. بعثة الزمالك تغادر أديس بابا لمواجهة ديشا.. وانعقاد قرعة بطولة أفريقيا لـسيدات الطائرة

هيلين ميرين بفستان بسيط من ريم عكر فى حفل الأوسكار

هيلين ميرين بفستان بسيط من ريم عكر فى حفل الأوسكار

صور.. بعثة الزمالك تصل أواسا لمواجهة بطل إثيوبيا

صور.. بعثة الزمالك تصل أواسا لمواجهة بطل إثيوبيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة