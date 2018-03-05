دفاع أحمد عز يقدم شهادة بتصالحه مع الدولة ويطالب بانقضاء الدعوى







كتبت ــ أمنية الموجى

توجه دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بالشكر لهيئة محكمة الجنايات التي تنظر محاكمته وعمرو عسل في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد"، قائلا "أتوجه بالشكر لهيئتكم الموقرة علي سعة صدرها خلال جلسات المحاكمة، حتي تصالح موكلى بالقضية مع الدولة.

وتقدم خلال الجلسة، بشهادة تفيد بتصالح عز مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال، وطلب انقضاء الدعوي للمتهم وعمرو عسل، وطلب برفع اسم موكله من قوائم المنع من السفر وإلغاء قرار التحفظ على أمواله، وأثبتت المحكمة تسلمها الشهادة، وتم رفع الجلسة للقرار.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية كلا من، المستشارين حسن أبو الوفا محمد، وعبد العزيز محمد حبيب، وعلاء الدين كمال، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.