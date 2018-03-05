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الإثنين، 05 مارس 2018 03:20 ص
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"دباغة الجلود" تطالب بإنشاء فرع لـ"الرقابة على الصادرات" بمدينة الروبيكى

الإثنين، 05 مارس 2018 01:00 ص
"دباغة الجلود" تطالب بإنشاء فرع لـ"الرقابة على الصادرات" بمدينة الروبيكى محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات





كتبت: دانه الحديدى
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ارسلت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، مذكرة إلى إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تطالبه فيها بإنشاء فرع تابع للهيئة داخل مدينة الروبيكى، تسهيلا على مصدرى الجلود.

وأضافت المذكرة، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إلى أن إنشاء فرع تابع للهيئة داخل الروبيكى، يسهل بشكل كبير على مصدرى الجلود، نظرا لإنهاء الإجراءات الخاصة بفحص الجلود المعدة للتصدير، فى ظل بعد المسافة بين مدينة الروبيكى ومقر الهيئة.

 

 
 
 

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دباغة الجلود

الروبيكى

الرقابة على الصادرات

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