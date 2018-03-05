"دباغة الجلود" تطالب بإنشاء فرع لـ"الرقابة على الصادرات" بمدينة الروبيكى

"دباغة الجلود" تطالب بإنشاء فرع لـ"الرقابة على الصادرات" بمدينة الروبيكىالإثنين، 05 مارس 2018 01:00 ص
محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق
ارسلت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، مذكرة إلى إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تطالبه فيها بإنشاء فرع تابع للهيئة داخل مدينة الروبيكى، تسهيلا على مصدرى الجلود.
وأضافت المذكرة، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إلى أن إنشاء فرع تابع للهيئة داخل الروبيكى، يسهل بشكل كبير على مصدرى الجلود، نظرا لإنهاء الإجراءات الخاصة بفحص الجلود المعدة للتصدير، فى ظل بعد المسافة بين مدينة الروبيكى ومقر الهيئة.
إضافة تعليق
تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية
سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة