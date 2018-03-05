خليفة حفتر يصدر أوامره بإطلاق عمليات فرض القانون فى الجنوب الليبى

كتب أحمد جمعة

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر أوامره للقوات المسلحة بإطلاق عمليات فرض القانون فى الجنوب الليبى.

يشار إلى أن تعزيزات وتجهيزات عسكرية ضخمة من بينها مقاتلات سلاح الجو الليبى وصلت إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية وذلك لمساندة وحدات القوات المسلحة الليبية فى إعادة استتباب الأمن فى مناطق الجنوب الليبى.

وكانت هذه المساعدات مقدمة من غرفة عمليات القوات الجوية االيبية بقيادة اللواء محمد المنفور، وذلك بتعليمات مباشرة من المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.

وقال اللواء محمد المنفور بعد وصوله "نحن اليوم فى هذه الليلة نصل لقاعدة براك الشاطئ من أجل تأمين الجنوب بإذن الله بالكامل؛ ونوجه رسالة من هذه القاعدة القوية الصامدة، إلى أهلنا جميعا إن الجنوب سيكون بإذن الله فى حماية القوات المسلحة.

وأوضح المنفور نحن هنا بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة، نقول لأهلنا فى الجنوب وقبائلنا أننا نقف على مسافة واحدة منهم جميعا ولن نسمح بأى اعتداء أحد منهم على الآخر ولن نسمح لأى مليشيات أن تقترب أو تعبر الحدود الليبية إلى تاج ليبيا فزان.