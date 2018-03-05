خروج ممثلى الأمم المتحدة من الغوطة الشرقية نتيجة القصف الجوى المكثف







كتب محمد تهامى زكى

أفادت قناة سكاى نيوز، فى خبر عاجل، خروج ممثلى الأمم المتحدة من بلدات الغوطة الشرقية قبل إفراغ حمولة المساعدات نتيجة القصف الجوي المكثف.