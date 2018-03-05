خروج ممثلى الأمم المتحدة من الغوطة الشرقية نتيجة القصف الجوى المكثف

خروج ممثلى الأمم المتحدة من الغوطة الشرقية نتيجة القصف الجوى المكثفالإثنين، 05 مارس 2018 08:51 م
قصف جوى - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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أفادت قناة سكاى نيوز، فى خبر عاجل، خروج ممثلى الأمم المتحدة من بلدات الغوطة الشرقية قبل إفراغ حمولة المساعدات نتيجة القصف الجوي المكثف.
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