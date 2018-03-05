حبس عامل لاتهامه بسرقة 7 آلاف جنيه من محل فكهانى بالمرج لشراء "حشيش"الإثنين، 05 مارس 2018 10:48 ص
حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمر محمد عرجاوى، وكيل أول نيابة المرج، بحبس عامل لاتهامه بسرقة 7 آلاف جنيه من فكهانى بالمنطقة، 4 أيام على ذمة التحقيق فى الواقعة التى كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيلها بعد تلقى بلاغ من الفكهانى.
وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن تفاصيل واقعة سرقة 7 آلاف جنيه من فكهانى فى المرج، إذ تبين أن وراء الواقعة عاملا فى محل الفكهانى سرق المبلغ من صاحب المحل لشراء المخدرات، فتم إلقاء القبض على العامل، وتحرير محضر بالضبط وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
كانت البداية مع تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من فكهانى فى منطقة المرج، يفيد بتعرضه لسرقة 7 آلاف جنيه من محله، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة وإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء الواقعة عاملا بالمحل، استغل عدم تواجد صاحبه وسرق المبلغ المذكور لشراء المخدرات "حشيش".
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