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حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد مقتل مواطن فى مشاجرة بالبساتين

الإثنين، 05 مارس 2018 09:12 م
حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد مقتل مواطن فى مشاجرة بالبساتين مشاجره - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في مقتل شاب في مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء، إثر إصابته بجرح نافذ باستخدام سلاح أبيض.
 
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد احمد مصلح، معاون أول القسم، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين الشباب دائرة القسم، ووجود حالة وفاة.
 
انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الشاب "ك. ط" إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الفخذ، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الحادث.
 
وتم نقل الجثة إلى المستشفى بمعرفة النيابة العامة والقبض على احد المتهمين ويدعى محمود.م 18 سنة،  وجار البحث عن آخر، وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على سلسلة فضة.
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 5119 لسنة 2018 جنح البساتين،  تمهيدًا لعرضها على النيابة لتتولى مباشرة التحقيقات.
 
 

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