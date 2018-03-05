حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته 25 ألف قرص مخدر بالعاشر من رمضان

حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته 25 ألف قرص مخدر بالعاشر من رمضانالإثنين، 05 مارس 2018 04:39 م
المتهمين والمضبوطات
الشرقية –فتحية الديب
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قررت نيابة العاشر من رمضان العامة بالشرقية، اليوم، برئاسة خالد صلاح مدير النيابة، حبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا لترويج المواد المُخدرة، وضبطهم وبحوزتهم 25 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 4 عاطلين، أثناء استقلالهم السيارتين أرقام 7869 "ج ن" و6715 "ملاكي الشرقية" فى كمين أمنى بالحى الـ 12 بالعاشر من رمضان، وبحيوزتهم 25000 قرص لعقار الترامادول المُخدر.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرفات النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
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