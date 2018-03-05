حاملة طائرات أمريكية تقوم بزيارة تاريخية إلى فيتنام







(أ ف ب)

وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام، اليوم الاثنين، فى سابقة تاريخية للعدوين السابقين، الحليفين فى الوقت الراهن، لمواجهة التنامى الكبير لقوة بكين فى بحر الصين الجنوبى.

وستقوم حاملة الطائرات يو.اس.اس كارل فينسون التى تضم اسطولا جويا وطرادا لإطلاق الصواريخ، بزيارة تستمر أربعة أيام لمدينة داننغ المرفئية فى وسط فيتنام.

وخلال هذه المرحلة المليئة بالرموز، يتوجه فريق من طاقم حاملة الطائرات إلى مركز لضحايا العنصر البرتقالى، المبيد الذى أنتجه ونشره الجيش الأمريكى خلال حرب فيتنام، وما زال يتسبب حتى اليوم بحصول تشوهات.

واعتبرت لى تى تو هانغ، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، ان هذه الزيارة "ستساهم فى الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن والتعاون والتنمية فى المنطقة".

والتوترات قوية فى الوقت الراهن فى بحر الصين الجنوبى، حيث تواصل بكين بناء جزر إصطناعية قادرة على إستضافة منشآت عسكرية، على رغم إستياء فيتنام وبلدان اخرى تطالب بالاستفادة من هذا البحر.

وتعلن الصين ملكيتها لكامل بحر الصين الجنوبى تقريبا، وهو مجال بحرى غنى كما يسود الاعتقاد بالموارد الطبيعية، ويعبره أكثر من 5000 مليار دولار من البضائع سنويا.

وفى تصريح لوكالة فرانس، قال كارل تاير، المتخصص فى الشؤون الفيتنامية، "هذه إندفاعة أمريكية. لعرض حضور بحرى كثيف فى منطقة بحر الصين الجنوبى الذى ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة به".

وقد توثقت العلاقات العسكرية بين العدوين السابقين فى السنوات الأخيرة، خصوصا منذ زيارة تاريخية قام بها فى 2016 الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الذى ألغى حظرا على مبيعات الأسلحة الى هانوى يرقى إلى أيام حرب فيتنام.

وتنقل حاملة الطائرات يو.اس.اس كارل فينسون 5300 بحار وطيار وأفراد الطاقم و72 طائرة. وستقام خلال الزيارة ايضا مباريات ودية بكرة السلة وكرة القدم بين المارينز الأمريكيين والفيتناميين، وستنظم زيارة إلى أحد المياتم وحفلات موسيقية.