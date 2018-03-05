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جيش مالى يعزز انتشاره فى وسط البلاد استعداد للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 05 مارس 2018 09:51 م
جيش مالى يعزز انتشاره فى وسط البلاد استعداد للانتخابات الرئاسية جيش مالى





موبتى (أ ف ب)
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أكد رئيس الوزراء المالى سوميلو بوبى مايغا الاثنين، فى باماكو أن الدولة باتت "أكثر حضورا" فى وسط البلاد داعيا الأفرقاء السياسيين إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة فى يوليو.

وصرح مايجا للصحفيين الأجانب بعد زيارة قام بها لمنطقة سيجو وسط "من الواضح أنه بفضل أجهزتنا الأمنية فإن الإدارة ستعود تدريجا إلى الميدان بحسب جدول زمنى معروف".

وأضاف أن "الدوريات تتكثف وحضور الدولة يزداد"، بعدما زار خصوصا البلدات التى هاجمها المتطرفون أخيرا.

وقالت أوساط رئيس الوزراء إنه سيتوجه قبل نهاية الأسبوع إلى المغرب لتعزيز التعاون الثنائى.

وإلى ذلك، كرر رئيس الوزراء أنه سيتم احترام موعد الانتخابات.

 


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