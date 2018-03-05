جدول الثانوية العامة 2018 بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم







كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2018، على أن تبدأ الامتحانات 3 يونيو المقبل بأداء الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى 1 يوليو 2018، بأداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

1 - يمتحن الطلاب يوم الأحد 3 يونيو فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 5 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

2ـ الخميس 7 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

3ـ الأحد 10 يونيو الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء.

4ـ 12 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

5 ـ تبدأ إجازة العيد الاثنين 13 يونيو وتنتهى 18 يونيو.

6 ـ يختبر الطلاب فى الفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 19 يونيو.

7ـ الخميس 21 يونيو يمتحن الطلاب فى التفاضل والتكامل.

8 ـ الأحد 24 يونيو، يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى الديناميكا والأحياء وعلم النفس والاجتماع.

9 ـ الخميس 28 يونيو يختبر الطلاب فى الكيمياء والجغرافيا.

10ـ يختتم الطلاب امتحاناتهم 1 يوليو فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.