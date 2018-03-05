جدول الثانوية العامة 2018 بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2018 بعد اعتماده من وزير التربية والتعليمالإثنين، 05 مارس 2018 05:48 م
كتب محمود طه حسين
اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2018، على أن تبدأ الامتحانات 3 يونيو المقبل بأداء الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى 1 يوليو 2018، بأداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
1 - يمتحن الطلاب يوم الأحد 3 يونيو فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 5 يونيو الاقتصاد والإحصاء.
2ـ الخميس 7 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
3ـ الأحد 10 يونيو الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء.
4ـ 12 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.
5 ـ تبدأ إجازة العيد الاثنين 13 يونيو وتنتهى 18 يونيو.
6 ـ يختبر الطلاب فى الفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 19 يونيو.
7ـ الخميس 21 يونيو يمتحن الطلاب فى التفاضل والتكامل.
8 ـ الأحد 24 يونيو، يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى الديناميكا والأحياء وعلم النفس والاجتماع.
9 ـ الخميس 28 يونيو يختبر الطلاب فى الكيمياء والجغرافيا.
10ـ يختتم الطلاب امتحاناتهم 1 يوليو فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
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بواسطة:
محمود
يسروا و لا تعسروا
ماذا سوف يحدث لو تم تأجيل العشرة أيام التى قبل العيد الى ما بعد العيد بدلا من تأديتها فى أيام الصيام و خاصة أنهم سوف يؤدون بقية الامتحانات بعد العيد يسروا و لا تعسروا