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جدول الثانوية العامة 2018 بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم

الإثنين، 05 مارس 2018 05:48 م
جدول الثانوية العامة 2018 بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2018، على أن تبدأ الامتحانات 3 يونيو المقبل بأداء الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى 1 يوليو 2018، بأداء امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

1 - يمتحن الطلاب يوم الأحد 3 يونيو فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 5 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

2ـ الخميس 7 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

3ـ الأحد 10 يونيو الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء.

4ـ  12 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

5 ـ تبدأ إجازة العيد الاثنين 13 يونيو وتنتهى 18 يونيو.

6 ـ  يختبر الطلاب فى الفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 19 يونيو.

7ـ الخميس 21 يونيو يمتحن الطلاب فى التفاضل والتكامل.

8  ـ الأحد 24 يونيو، يؤدى الطلاب امتحاناتهم فى الديناميكا والأحياء وعلم النفس والاجتماع.

9 ـ الخميس 28 يونيو يختبر الطلاب فى الكيمياء والجغرافيا.

10ـ يختتم الطلاب امتحاناتهم 1 يوليو فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

يسروا و لا تعسروا

ماذا سوف يحدث لو تم تأجيل العشرة أيام التى قبل العيد الى ما بعد العيد بدلا من تأديتها فى أيام الصيام و خاصة أنهم سوف يؤدون بقية الامتحانات بعد العيد يسروا و لا تعسروا

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