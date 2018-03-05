تيريزا ماى تزور موقع تطوير المساكن شرق لندن (صور)







كتب: محمد الأحمدى - تصوير (أ ف ب)

زارت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى اليوم الاثنين، موقع تطوير المساكن شرق لندن.

وكانت ماى انتقدت بحسب ما نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الاثنين - ترامب لتهديده بشن حرب تجارية، عقب إعلانه خطط واشنطن لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على سعر الصلب المستورد.

فيما قال مصدر بريطانى "إن رئيسة الوزراء عبرت عن مخاوفنا العميقة من إعلان ترامب الوشيك خلال اتصال هاتفى حول التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم".



زيارة تيريزا ماى لموقع البناء



جانب من الزيارة



تيريزا ماى وسط مهندسى المشروع



جانب من تواجد تيريزا ماى



تيريزا ماى وسط أعمال البناء



رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى



وصول تيريزا ماى



جانب من وصول تيريزا ماى



رئيسة وزراء بريطانيا مع مهندس المشروع