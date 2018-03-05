"تنمية المشروعات" ينفذ برنامج دعم سيدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبى







كتب إسلام سعيد

ينفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برنامجا لدعم سيدات الأعمال، بالتعاون مع البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وبتمويل من صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف البرنامج لتعزيز ودعم مفهوم ريادة الأعمال لدى المرأة المصرية,

وفى هذا الإطار، قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن البرنامج قدم تدريبا على ريادة الأعمال لـ357 سيدة، إضافة لتقديم خدمات الأعمال الاستشارية فى التسويق والإدارة لـ145 عميلة، وأتاح تمويلا بـ37 مليون جنيه من خلال مكاتب الجهاز لـ33 من السيدات والفتيات الذين شاركوا فى دوراته التدريبية، إضافة لتقديم حزمة من الخدمات غير المالية لـ25 عميلة.

وأوضحت نيفين جامع، أن دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من أهم محاور استراتيجية الجهاز فى المرحلة الحالية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الخاصة بالسيدات والفتيات، سواء من خلال التمويل المباشر أو من خلال شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية، مع التوسع فى تقديم الخدمات غير المالية، ممثلة فى الخدمات التدريبية والفنية الجديدة والمتطورة، لتشجيع المرأة المصرية على ريادة الأعمال والدخول فى العمل الحر.

وأضافت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز، ممثلا فى القطاع المركزى للخدمات غير المالية، ينفذ حاليا برنامج دعم سيدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، وبتمويل من صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف البرنامج لتعزيز ودعم مفهوم ريادة الأعمال لدى المرأة المصرية، من أجل دعم التنمية الاقتصادية ومساعدتها على رفع مستواها المعيشى من خلال تطوير مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، إضافة لفتح آفاق التكامل بين مشروعاتهن، بما يؤدى للارتقاء بمستوى المشروعات وتعزيز قدراتها بما يؤثر على ربحية وإنتاجية وتسويق تلك المشروعات.

وأشارت نيفين جامع، إلى أن توجيهات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، تؤكد دائما دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال تقديم مزيد من الخدمات غير المالية الجديدة والمتطورة للمشروعات الخاصة بالمرأة، التى تساعدها على المشاركة فى تنمية المجتمع وتحقق لها مردودا اقتصاديا يساعد على رفع مستوياتهن المعيشية هن وأسرهم، وأنه يجرى الآن تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، التى تنتهى فى أبريل 2019، وتتضمن محافظات القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة للغربية وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والمنيا والدقهلية.