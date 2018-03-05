تنفيذ 88 حكما قضائيا وفحص 13 مشتبها ومسجل خطر بمطروح

اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح
مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ تنفيذ 88 حكما قضائيا وفحص 13 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 7 مشتبها فيهم و 6 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 41 حكما جزئيا و 7 أحكام مستأنفة و36 حكم بغرامات و3 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
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