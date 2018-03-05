تقرير: شمال شرق نيجيريا يواجه خطر المجاعة

تقرير: شمال شرق نيجيريا يواجه خطر المجاعةالإثنين، 05 مارس 2018 04:16 م
الرئيس النيجيرى محمد بخارى - أرشيفية
جنيف (رويترز)
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ذكر تقرير لمنظمة إغاثة أن مناطق شمال شرق نيجيريا التى يتعذر الوصول إليها بسبب حركة تمرد تواجه خطر المجاعة.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من مليون شخص يعيشون فى مناطق يصعب الوصول إليها بشمال شرق البلاد حيث تشن جماعة بوكو حرام المتشددة تمردا منذ 9 أعوام.
وقالت شبكة "نظم الإنذار المبكر من المجاعة" إن المنطقة تواجه خطر المجاعة بشكل متزايد.
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